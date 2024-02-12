В Ростовской области без электричества остаются 145 тысяч жителей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что из-за разгула стихии зафиксировано отключение 397 линий электропередач и около 2 тыс. подстанций в 235 населенных пунктах.

"Это заметно больше, чем было выведено из строя во время непогоды в середине декабря", - написал политик в своем telegram-канале.

Стихия затронула системы жизнеобеспечения в 23 городах и районах.

"Наиболее напряженная ситуация – в семи из них. Для 115 тыс. человек электроснабжение уже восстановлено. Остаются без электричества около 145 тыс. человек", - написал Голубев

С утра на аварийных объектах задействовано более 130 бригад, в том числе из других регионов страны.

"Если сутки назад без тепла и воды у нас в области было почти 174,5 тыс. человек, то на утро сегодня – 53,5 тыс.", - подытожил губернатор.