Экспозиция Тюменской области признана лучшей из лучших на выставке "Россия"

Экспозиция Тюменской области признана лучшей из лучших на выставке "Россия", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Стенд региона вошел в топ-пять во всех номинациях голосования за лучшие экспозиции Международной выставки-форума "Россия". Лидирует Тюменская область в следующих категориях: "Лучшая из лучших", "Самая познавательная", "Лучший туристический проект".

Жители могут поддержать стенд Тюменской области в народном голосовании. Итоги подводятся каждую неделю по 11 номинациям.

Проголосовать за регион еще удобнее в смартфоне, скачав приложение "Россия ВДНХ" в App Store, Google Play и RuStore.

Напомним, День Тюменской области состоялся на выставке-форуме "Россия", проходящей в павильонах ВДНХ в Москве, 24 ноября 2023 г. Презентацию региона сделал губернатор Александр Моор, пошутивший, что является, наверное, единственным в Сибири человеком, который рад второму сроку. Глава региона рассказал о Фармане Салманове, который, рискуя, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли нефть. В "большой матрешке" Тюмень стала мозговым центром, через который идет транзит техники и науки. В 2000-е судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева, считает Моор. Он сообщил, что за годы их руководства регионом область сделала большой шаг вперед в своем развитии, и сам Моор считает себя преемником этих политиков. В 2023 г. Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes ведения бизнеса. За 20 лет население области выросло на 300 тыс. человек, а количество многодетных семей - втрое.