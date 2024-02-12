Песков: Россия не будет вторгаться в дискуссию Киева и Маска по Starlink

Терминалы спутниковой связи Starlink официально не поставляются в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об использовании российскими военными терминалов Starlink.

По его словам, система в России не сертифицирована, соответственно, она не поставляется официально и не может использоваться официально.

"Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", - добавил Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink в Россию не продавались. Новостные сообщения об этом она назвал ложными.

В прошлом году Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, но фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать Черноморский флот России.