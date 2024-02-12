Борис Надеждин подал два иска в Верховный суд

Политик Борис Надеждин, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в президента России, подал три иска в Верховный суд. Главный – об оспаривании отказа в регистрации – он намерен подать позже, поскольку для оспаривания справок МВД нужно "связаться с тысячами граждан по всей России". Подать этот иск Надеждин планирует до 16 февраля.