Мэрия Екатеринбурга озвучила планы по реконструкции Летнего парка "Уралмаш"

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова поделилась планами благоустройства Летнего парка "Уралмаш". Как ранее отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на эти цели в 2024 году из муниципального бюджета выделено 85 млн руб.

По информации Тамары Благодатковой, проект благоустройства парка, рассчитанный на несколько лет, включает в себя несколько направлений.

Покрытия. Обустройство тротуаров общей площадью 11 тысяч квадратных метров и прогулочных дорожек общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров; устройство резинового ударопоглощающего покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Площадки. Организация 17 зон, в числе которых - хозяйственная (подстанция, накопители твердых коммунальных отходов); административный корпус, прокат, кафе, туалет; амфитеатр и сцена на 150 мест; веревочный парк; площадка для аттракционов; площадка с Колесом обозрения; центральная событийная площадь; площадь для размещения центральной сцены или елки; зоны тихого отдыха; разновозрастная детская площадка; площадка для волейбола; спортивная площадка с уличными тренажерами; детские площадки для детей 5-11 лет и 2-5 лет; спортивная зона с воркаутом; столы для настольного тенниса; место под нестационарные торговые объекты.

Озеленение. Площадь обновленных газонов составит около 40 тысяч квадратных метров, а территорию парка украсят 28 кустов сирени и 68 - пузыреплодника краснолистного.

Освещение и видеонаблюдение. Планируется устроить 164 опоры наружного освещения и установить 53 камеры видеонаблюдения.

Малые архитектурные формы. Всего их будет 245, включая 25 детских игровых комплексов и элементов на детских площадках; 28 спортивных элементов на спортивной площадке; 11 информационных щитов; 3 навигационных стенда; 80 урн; 83 скамьи и 11 пятиместных велопарковок. Также специалисты обустроят входную группу и отремонтируют ограждения по периметру парка.

Напомним, в 2023 году парк "Уралмаш" занял первое место в городском голосовании для отбора в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", однако голосов оказалось меньше минимального порога в 25%, поэтому проект реконструкции лишился возможностей для финансирования из Москвы. Тем не менее, городские власти заверили, что преобразование рекреационной зоны состоится - за счет местной казны. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о старте благоустройстве парка в 2024 году. "Уралмаш" уже передан под управление команды ЦПКиО имени В.В. Маяковского, с тех пор в нем было установлено 25-метровое колесо обозрения, демонтированы ветхие постройки, заработал современный фудкорт, смонтированы новые элементы уличного освещения.