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Общество Южный ФО В России Республика Крым
Фото: AP Photo/Peter Dejong

Крымские музеи после передачи скифского золота Украине направили иски в ЕСПЧ

Крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после передачи коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, несмотря на то, что Россия вышла из состава ЕСПЧ. "Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней", - добавил Швыдкой.

В ноябре 2023 года стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию Украины. Украинская таможня сообщила о прибытии золота в страну.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью РФ. 14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине. В июне 2023 года решение оставлено в силе Верховным судом Нидерландов.

Теги: скифское золото, еспч, крымские музеи


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