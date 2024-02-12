12 Февраля 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Моор вручил сотрудникам регионального управления ГИБДД ключи от новых автомобилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сотрудникам регионального управления ГИБДД ключи от новых автомобилей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

24 новых патрульных автомобиля ДПС пополнили автопарк.

Сегодня автомобили заступили на дежурство в подразделения Тюменской области. Вместе с начальником регионального Управления МВД Александром Смирновым губернатор вручил инспекторам ключи от машин.

Современные кроссоверы оснащены всем необходимым для работы, в том числе здесь установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция. В салоне тепло и комфортно, в чем Моор убедился лично. Техника закуплена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который инициирован президентом России Владимиром Путиным .

Большая часть автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные в подразделения по городу Ишиму, Уватскому району и в отделы ГИБДД "Голышмановский" и "Ялуторовский".

"Наша основная задача – добиться снижения количества ДТП и травматизма. Поэтому новые патрульные автомобили будут нести службу на самых напряженных участках трасс", - сказал губернатор.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" — один из национальных проектов в России. В феврале 2020 года куратором проекта назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Руководитель нацпроекта с ноября 2020 года — министр транспорта Виталий Савельев

Теги: Александр Моор, ГИБДД, автомобили


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