Бывший директор Собчак получил 7,5 года за вымогательство 11 млн у Чемезова

Бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получил срок за вымогательство 11 млн руб. у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Суханов получил семь с половиной лет колонии строгого режима, другие фигуранты дела – бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев – по семь лет, пишет РИА "Новости".

По версии следствия, за удаление публикации о Сергее Чемезове в Telegram-канале "Тушите свет" Суханов, Романовский и Бигаев требовали 11 млн руб. В доме Собчак проходили следственные действия, но сама она не стала фигуранткой дела. В ноябре она публично извинилась перед Чемезовым.

Сама Собчак после известия о приговоре не сдержала эмоций.

"Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что 7,5 лет?" – написала она в Telegram-канале "Кровавая барыня".

О каких предполагаемых договоренностях сообщила Собчак, неизвестно.