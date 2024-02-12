12 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео пресс-службы ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

Вбежали в дом, несмотря на огонь. Сотрудников "Спецавтобазы" наградят за спасение людей из пожара

Экипаж мусоровоза "Спецавтобазы" совершил поистине геройский поступок. Увидев огонь в частном доме в селе Ильинское под Богдановичем, мусорщики вбежали внутрь и спасли троих человек. За это сотрудников предприятия представят к наградам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Спецавтобазы", пожар произошел сегодня утром в доме №48 на улице Ленина. Первым огонь заметил водитель мусоровоза Сергей Сергеев. Он незамедлительно остановился у дома и бросился к нему, чтобы проверить все ли выбрались. Вместе с напарником они забежали в горящее здание, где обнаружили троих людей: ребенка, его дядю и дедушку. Пострадавших вытащили наружу и усадили в кабину большегруза, чтобы в тепле и безопасности дождаться приезда сотрудников МЧС и "скорой".

Пожар в доме в селе Ильинском под Богдановичем(2024)|Фото: скриншот с видео пресс-службы ЕМУП "Спецавтобаза"

"В момент, когда увидел пожар, даже не было мысли проехать мимо: важно было убедиться, что все вышли из горящего дома. Решение спасать людей с коллегами приняли молниеносно. Даже страх испытать не успели", — рассказал Сергей Сергеев.

Позднее выяснилось, что в доме находился еще один ребенок — об этом рассказали старшие дети. Увы, в горящем здании найти его уже не удалось. Родителей в момент пожара в доме не было.

В бригаду Сергея также входят водитель-стажер Михаил Квашнин, который устроился на "Спецавтобазу" две недели назад, и грузчик Игорь Трещев. Мужчины рассказали, что сами себя героями не считают. Единственное, о чем они сожалеют, — что не успели спасти из горящего дома еще одного ребенка.

Сотрудник Спецавтобазы, спасший людей из горящего дома в селе Ильинском под Богдановичем(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Сотрудник Спецавтобазы, спасший людей из горящего дома в селе Ильинском под Богдановичем(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Сотрудник Спецавтобазы, спасший людей из горящего дома в селе Ильинском под Богдановичем(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Теги: пожар, Спецавтобаза, спасение, награда


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