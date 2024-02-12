12 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

За 5 лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза

Главная задача остается прежней – строить много и строить качественно.

Сегодня Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Глава региона акцентировал внимание: в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных Президентом РФ. «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года. И, наверное, было бы правильно подвести итоги их исполнения за 5-6 лет и высказать своё видение, как нам нужно двигаться в развитии отраслей в ближайшие годы», — подчеркнул Андрей Травников.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Как доложил министр строительства Алексей Колмаков, благодаря реализации нацпроектов, строительная отрасль региона за последние пять лет набрала высокие темпы развития и достигла рекордных показателей. Активно возводится как жилье, так и социальные объекты. С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году. Общее количество средств, вложенных в развитие сети объектов социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий строительной программы, за период реализации нацпроектов составило 80,7 млрд рублей. Кратное увеличение строительства объектов социальной инфраструктуры, введение льготных ипотечных программ и принятые меры поддержки строительной отрасли привели к колоссальному росту жилищного строительства. Так, в 2018 году ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства составлял 1,738 млн кв.м. А в 2023-м году — 3,016 млн кв.м.

За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, сообщил Алексей Колмаков.

«Задачи перед министерством строительства остаются прежними — строить много и строить качественно: качественно администрировать, качественно выполнять функцию заказчика при таких объёмах строительства социальной и инженерной инфраструктуры, которых мы достигли», — заявил Губернатор.

Благодаря реализации нацпроектов кардинальные перемены произошли и в коммунальной сфере, доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Строительство новых домов на углу улиц Татищева и Викулова в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Так, до старта федерального проекта «Комфортная городская среда» в нашем регионе благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но сейчас их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространств и 1270 придомовых территорий. К моменту старта федерального проекта «Чистая Вода» в 2018 году из 30-ти районных центров области система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды существовала только в пяти. Благодаря проекту «Чистая вода» регион за относительно небольшой промежуток времени в пять раз увеличивает количество районных центров области с централизованным питьевым водоснабжением.

Продолжается работа по исполнению Поручений Президента по социальной догазификации. План-график догазификации нашей области предусматривает возможность для подключения к газораспределительным сетям 62,5 тысячи домовладений. На сегодня жителями подано 33 тысячи заявок, при этом техническая возможность подключения обеспечена для 35,7 тысяч домовладений.

травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Из докладов министров виден объём работ, который проделан не только в 2023-м году, но и за предыдущие пять-шесть лет. Темпы увеличения объёмов этих работ впечатляющие.
И особенно впечатляющими они выглядят на фоне тех событий, которые наша страна, да и весь мир, переживали: пандемия; всё, что связано с санкциями, макроэкономической нестабильностью. И в эти годы Президент только увеличивал объёмы финансирования направлений развития регионов, в том числе в части строительства, дорожного хозяйства, коммуналки. Были запущены новые инструменты, которые мы можем использовать. Это подтверждает, что работы у нас в ближайшие годы меньше не будет», — резюмировал Андрей Травников.

Теги: андрей травников, нацпроекты, инфраструктурные проекты, жилищное строительство


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