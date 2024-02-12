За 5 лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза

Главная задача остается прежней – строить много и строить качественно.

Сегодня Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Глава региона акцентировал внимание: в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных Президентом РФ. «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года. И, наверное, было бы правильно подвести итоги их исполнения за 5-6 лет и высказать своё видение, как нам нужно двигаться в развитии отраслей в ближайшие годы», — подчеркнул Андрей Травников.

Как доложил министр строительства Алексей Колмаков, благодаря реализации нацпроектов, строительная отрасль региона за последние пять лет набрала высокие темпы развития и достигла рекордных показателей. Активно возводится как жилье, так и социальные объекты. С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году. Общее количество средств, вложенных в развитие сети объектов социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий строительной программы, за период реализации нацпроектов составило 80,7 млрд рублей. Кратное увеличение строительства объектов социальной инфраструктуры, введение льготных ипотечных программ и принятые меры поддержки строительной отрасли привели к колоссальному росту жилищного строительства. Так, в 2018 году ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства составлял 1,738 млн кв.м. А в 2023-м году — 3,016 млн кв.м.

За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, сообщил Алексей Колмаков.

«Задачи перед министерством строительства остаются прежними — строить много и строить качественно: качественно администрировать, качественно выполнять функцию заказчика при таких объёмах строительства социальной и инженерной инфраструктуры, которых мы достигли», — заявил Губернатор.

Благодаря реализации нацпроектов кардинальные перемены произошли и в коммунальной сфере, доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Так, до старта федерального проекта «Комфортная городская среда» в нашем регионе благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но сейчас их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространств и 1270 придомовых территорий. К моменту старта федерального проекта «Чистая Вода» в 2018 году из 30-ти районных центров области система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды существовала только в пяти. Благодаря проекту «Чистая вода» регион за относительно небольшой промежуток времени в пять раз увеличивает количество районных центров области с централизованным питьевым водоснабжением.

Продолжается работа по исполнению Поручений Президента по социальной догазификации. План-график догазификации нашей области предусматривает возможность для подключения к газораспределительным сетям 62,5 тысячи домовладений. На сегодня жителями подано 33 тысячи заявок, при этом техническая возможность подключения обеспечена для 35,7 тысяч домовладений.

«Из докладов министров виден объём работ, который проделан не только в 2023-м году, но и за предыдущие пять-шесть лет. Темпы увеличения объёмов этих работ впечатляющие.

И особенно впечатляющими они выглядят на фоне тех событий, которые наша страна, да и весь мир, переживали: пандемия; всё, что связано с санкциями, макроэкономической нестабильностью. И в эти годы Президент только увеличивал объёмы финансирования направлений развития регионов, в том числе в части строительства, дорожного хозяйства, коммуналки. Были запущены новые инструменты, которые мы можем использовать. Это подтверждает, что работы у нас в ближайшие годы меньше не будет», — резюмировал Андрей Травников.