В МЧС предупредили, что Свердловскую область завалит снегом

На Среднем Урале вновь ожидается сильный снегопад. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, завтра, 13 февраля, в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Такая непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МЧС, жителям следует соблюдать меры безопасности.

Стоит отметить, что также на этой неделе в регионе ожидаются "температурные качели". На смену потеплению придут 30-градусные морозы.

Напомним, на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил разнос уборщикам города. Теперь глава намерен лично проверить все детали зимнего уборочного процесса улиц от снега.