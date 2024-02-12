Якушев поручил обеспечить информационную безопасность при проведении ДЭГ в регионах УрФО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил обеспечить информационную безопасность при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в регионах УрФО. Как сообщили в пресс-службе полпредства, об этом он заявил во время оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

Дистанционное электронное голосование в регионах УрФО на выборах такого масштаба будет проводиться впервые. Только два региона в УрФО получили такую возможность – это Свердловская и Челябинская области.

Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тыс. избирателей. В Свердловской области заявки в ДЭГ подали 132,3 тыс. человек, в Челябинской – 81,9 тыс.

"При организации ДЭГ важно помнить об информационной безопасности", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.