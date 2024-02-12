Пашинян: Армения не будет вступать в НАТО, но не факт, что останется в ОДКБ

Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph. Но и вопрос сохранения Арменией членства в ОДКБ премьер-министр считает вопросом дискуссионным.

"В Армении идут определенные дискуссии по поводу того, соответствует ли и до какой степени соответствует долгосрочным интересам Армении стратегия членства в [оборонных] альянсах", - сказал Пашинян.

Также он заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, но и сотрудничество с США, Францией и другими странами не направлено против российской стороны в российско-украинском конфликте.

"У одних наших партнеров могут быть опасения по поводу наших отношений с другими или по поводу того, как эти отношения могут повлиять на их повестку в сфере безопасности", - заявил Пашинян.