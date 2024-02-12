Mash: Министра здравоохранения Тамбовской области заподозрили в браконьерстве

Министр здравоохранения Тамбовской области Алексей Овчинников стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконная охота", сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в машине чиновника нашли тушу якобы незаконно добытого животного.

Mash пишет, что 11 февраля полиция остановила два автомобиля, в одном из которых находился 48-летний министр. В машинах правоохранители обнаружили охотничий карабин и разделанную на части косулю.

Охотники заявили, что едут с базы рядом с деревней Лычное Первомайского района. На месте охоты полицейские нашли кучу из кусков туш животных. За браконьерство Овчинникову грозит до двух лет лишения свободы.

В прошлом году двух браконьеров, убивших оленя, задержали в Сочинском национальном парке. Внедорожник остановили в Лазаревском районе полицейские и госинспекторы Сочинского национального парка. Внутри автомобиля нашли два ружья и мясо оленя. Дело было в Солох-Аульском лесничестве. Один из задержанных – государственный инспектор Сочинского нацпарка. При опросе госинспектор признался, что мясо добыто на охоте.