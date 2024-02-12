Чайковскую журналистку задержали - подозревают в вымогательстве денег у политика

Чайковскую журналистку Наталью Балякину задержали по подозрению в вымогательстве у политика, сообщает Properm.ru.

Предполагается, что она просила деньги у одного из местных политиков, взамен предлагая не публиковать "интересную" информацию о его частной жизни. Предположительно, речь идет о председателе местной думы Михаиле Шубине.

По данным Чайковского суда, в минувшую субботу следствие вышло с ходатайством отправить Наталью Балякину в СИЗО. В субботу срок задержания в ИВС суд продлил до 72 часов, завтра в Чайковском будет снова рассматриваться ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде ареста в СИЗО.

Обвиняемая ходатайствует о мере пресечения, не связанной с арестом в СИЗО.