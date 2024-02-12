В Сургуте с борта самолета сняли неадекватного пассажира

Летевший в Сургут житель Омска привлечен к ответственности за курение и мелкое хулиганство в самолете, сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна, вылетающего по маршруту "Омск - Сургут", требуются сотрудники транспортной полиции.

Причиной вызова стало нарушение правил безопасности на борту одним из пассажиров. Полицейские установили, что 47-летний местный житель во время посадки самолета на своем пассажирском сиденье курил электронную сигарету. На замечание кабинного экипажа отреагировал агрессивно и покрыл их матом.

На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство" и о нарушении на запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и объектах.