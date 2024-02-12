Щедрый Урал или опасения низкой явки? Как Свердловская область завлекает голосующих подарками

Похоже, после катастрофичной (не)явки на выборы губернатора в 2022 году, Средний Урал решил обеспечить выборы президента притоком голосующих за счет щедрых подарков. Подкупить интерес избирателей планируется сразу несколькими десятками квартир, автомобилей, мотоциклов и тысячей смартфонов.

Президентские выборы пройдут 15-17 марта, и во многих регионах гарантированную явку решили обеспечить возможностью выиграть щедрый приз. На фоне других территорий с призами в виде путевок, сертификатов, билетов в парк развлечений и техники, самым заинтересованным в притоке избирателей стала Свердловская область. Викторина, приуроченная к 90-летию региона "Опорный край", предложит голосующим сразу 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге, 90 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 1 тыс. смартфонов. Результаты огласят в телеэфире в День космонавтики 12 апреля.

Помимо этого, каждому проголосовавшему, словно совершившему подвиг герою, подарят медаль в честь 90-летия региона. Интересно, что всего планируется изготовить 3 млн медалей, что красноречиво говорит о планах свердловских властей. Хватит ли медалей или от излишка уже в качестве сувенира придется избавляться на протяжении всего текущего года - покажет время.

Стоит напомнить, что Свердловская область не отличается интересом к выборам. В 2021 году на выборах депутатов в Госдуму все дни распространялись новости о принуждении бюджетников к голосованию. Только на участке №1480 с самого утра скопилось порядка 100 человек. Весь день СМИ публиковали информацию со ссылками на источники, что все это были сотрудники "Сима-ленда" , глава которого Андрей Симановский известен своими постоянными патриотическими акциями.

, глава которого Андрей Симановский известен своими постоянными патриотическими акциями. 2022 год с выборами губернатора тоже не продемонстрировал хороших результатов. Более того, Свердловская область показала аутсайдерскую явку, составившую всего 28,47%, тогда как у региона-лидера, Тамбовской области, она превысила 52%. Это лишь 620 тыс. голосов, или 18% от числа всех избирателей Среднего Урала, что стало худшим результатом среди других 11 губернаторов.

В сентябре 2023 года выборы в Екатеринбургскую городскую думу также завершились явкой в 20,6%, что стало самым низким показателем за всю историю городских выборов.

Теперь же регион, по всей видимости, решил подстраховаться, подготовив щедрые подарки, однако, как заявил глава Свердловского областного благотворительного фонда, выступающего оператором "Опорного края", Яков Силин, викторина не имеет ничего общего с выборами или же с повышением явки.

"Разве где-то прозвучало про выборы? Да они и так пройдут, если человек не захочет, он не будет голосовать. Люди придут и ответят на вопросы про историю региона", — пояснил Силин.

При этом стоит отметить, что "подарочные карты" в 2021 году также анонсировали ко Дню пенсионера, однако их не выдавали всем подряд — только в случае голосования на дому или избирательном участке. Правда, позднее выяснилось, что номинал 150 рублей — стал не единственным разочарованием: при попытке воспользоваться картой пожилые граждане сталкивались с отказом в списании и невозможностью воспользоваться столь "щедрым" подарком.

Призы предстоящей викторины, которая, отметим, будет проводиться рядом с избирательными участками, тоже вызывают вопросы. В их числе 20 ирбитских мотоциклов "Урал" стоимостью в 1,5 млн каждый. При этом, как заметили журналисты, деньги за мототехнику могут уйти в город Редмонд (США), где уже давно зарегистрирована компания IMZ-Ural Group Inc. Именно из-за рубежа приходит 87% всех комплектующих "Урала", в то время как в Ирбите делают рамы и крашенные детали мотоциклов, а в казахском Петропавловске собирают готовую продукцию.

Только в ноябре американский мотоблогер прибыл в офис Ural Motorcycles в Редмонде, где сделал несколько фото техники. На мотоциклах "Урал", помимо красной звезды, красовался сине-желтый флаг. Куда же уйдут деньги уральских бизнесменов? Станет ли "Опорный край" Среднего Урала причастен к спонсированию украинских сил? Обо все этом пока можно только рассуждать.

Остается надеяться, что до новых квартир жителям Екатеринбурга не придется добираться на окраину города на некачественных автомобилях с не ловящими связь смартфонами.