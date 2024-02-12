СК возбудил дело на чиновников тагильской мэрии после нападения собак на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Нижнем Тагиле. Его фигурантами стали чиновники городской мэрии.

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Напомним, все случилось утром 10 февраля у одного из домов на улице Металлургов: стая бродячих собак напала на девочку. На помощь ребенку пришла женщина, которая отогнала псов.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). Как считают в следствии, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации Нижнего Тагила своих обязанностей в сфере отлова безнадзорных животных.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее на ситуацию с нападением собак на девочку обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и представить доклад.