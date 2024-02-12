Подарки ко Дню святого Валентина готовит половина россиян, состоящих в отношениях

Попытки РПЦ бороться с празднованием Дня святого Валентина в России пока не увенчиваются успехом: опросы показывают, что половина россиян, состоящих в отношениях, сделает подарки своим вторым половинкам на 14 февраля.

По данным "Авито", из тех, кто собирается отметить праздник, 55% сделают то дома, еще 20% забронировали столик в ресторане, 17% пойдут на оригинальное свидание. 16% планируют провести выходные вдвоем за городом, 15% сходят в кино.

Среди россиян, состоящих в отношениях, половина (49%) планирует сделать подарок на День Святого Валентина своей второй половинке. До 2 тыс. руб. готовы потратить 44% опрошенных, от 2 до 5 тыс. руб. — 27%. От 5 до 10 тыс. руб. — 13%, а на более дорогие презенты готовы потратиться 10% россиян в отношениях.

Среди подарков ко Дню влюбленных на первом месте букеты цветов (23%), также популярны косметика или парфюмерия (21%), товары для хобби и отдыха (20%), сладости (19%), ювелирные украшения (14%) и подарочные сертификаты (13%).