Прокуроры проверят уральскую школу после сообщений об избиении детей-инвалидов

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о возможных издевательствах над детьми-инвалидами.

По данным СМИ, инцидент произошел в Новоуральской школе №1, где обучаются также дети с ограниченными возможностями здоровья. Сообщается, что 5 февраля учитель якобы ударил девочку по плечу прямо во время урока. Также утверждается, что подобное случалось и в отношении других детей-инвалидов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сотрудники надзорного ведомства выехали на место. Они дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Кроме этого, устанавливается степень тяжести вреда здоровью девочки. Для этого будет проведено судебно-медицинское освидетельствование.