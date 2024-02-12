В день образования Екатеринбургской епархии в Храме-на-Крови прошла праздничная Божественная литургия

11 февраля 2024 года исполнилось 139 лет со дня образования Екатеринбургской епархии В Храме-Памятнике на Крови состоялась архиерейская Божественная литургия.

Богослужение вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением возглавили архиепископ Якутский и Ленский Роман, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Архипастырям сослужило многочисленное духовенство и монашествующие в священном сане Екатеринбургской митрополии, в том числе секретарь Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей Николай Ладюк, руководитель службы протокола Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Тарантин, секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников); настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора митрофорный протоиерей Николай Малета, руководитель отделов Екатеринбургской епархии по связям Церкви с обществом и СМИ, а также по взаимодействию с казачеством, старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло; благочинный Монастырского округа, наместник Свято-Николаевского Верхотурского монастыря игумен Иероним (Миронов); благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин; ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев), благочинные церковных округов и другие клирики митрополии.

Перед богослужением и накануне причастия каждый молящийся имел возможность приложиться к величественному образу — масштабной иконе Собора Екатеринбургских святых, установленной в центре храма.

Отметим, XII Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История» проходила в Екатеринбурге с 8 по 11 февраля, участники которой приняли участие в богослужении. Наряду с участниками научно-богословской конференции за праздничным богослужением вместе с прихожанами различных храмов епархии, молились и гости города. Молящихся было столько, что не все поместились в храме — часть верующих разместились на лестницах, ведущих в храм с нижнего уровня.

По завершении литургии, после того, как было совершено славление Собора Екатеринбургских святых, «единым сердцем и едиными усты» прозвучало величание, митрополит Евгений с амвона приветствовал архипастырей, пастырей и прихожан и поздравил с днем памяти Екатеринбургских святых.