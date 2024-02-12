Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса Аляскапокс

Риск завоза в Россию вируса Аляскапокс исключен, сообщил Роспотребнадзор.

"Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным департамента здравоохранения Аляски, на полуострове Кенай от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. Отмечается, что у него был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, проживавшая вместе с погибшим.

По информации специалистов, вирус Аляскапокс в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В распространении вируса могут участвовать домашние животные (кошки и собаки). Впервые его выявили у пациента в городе Фэрбенкс в центре Аляски в 2015 году. Женщина жаловалась на чувство недомогания, сильную усталость, на ее плече появилось характерное для оспы красное пятно. Вскоре она полностью выздоровела. Исследования показали, что ранее неизвестный возбудитель заболевания по своим признакам относится к семейству вирусов оспы.

Роспотребнадзор отмечает, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.