В Первоуральске полицейский выиграл суд у блогера, обвинявшего его в коррупции

В Свердловской области суд обязал местного блогера и общественника Максима Ездакова опровергнуть информацию о причастности полицейского к коррупции.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в Первоуральском городском суде состоялось заседание по иску старшего госинспектора дорожного надзора отделения Госавтоинспекции ОВД Ревды лейтенанта полиции Павла Ягудина к общественнику Максиму Ездакову. Последний распространил в интернете сведения о якобы причастности сотрудника МВД к коррупционной схеме при строительстве местной автотрассы.

Полицейский подал иск к блогеру о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге суд вынес решение в пользу инспектора ГИБДД, признав, что сведения являются недостоверными.

"Суд обязал гражданина опровергнуть размещенную им информацию путем удаления из сети интернет, а также взыскал компенсацию морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Тагиле полицейский засудил местного блогера, обвинившего его в "беспредельном задержании".