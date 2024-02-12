59% американцев считают, что Байден и Трамп слишком стары для нового президентства

86% американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы занимать пост президента еще один срок. Это данные опроса ABC News/Ipsos. В эту цифру входят 59% граждан, которые считают, что для высшего поста в государстве слишком стар не только Байден, но и 77-летний Дональд Трамп.

Американские СМИ отмечают, что проблема с возрастом Байдена слишком очевидна, как бы Белый дом не пытался ее нивелировать.

Так, на прошлой неделе Байдену пришлось дать целую пресс-конференцию по поводу того, что его возраст не делает его недееспособным, но потом он перепутал президентов Египта и Мексики, а еще упомянул давно умерших европейских лидеров, с которыми он взаимодействовал в 1980-х годах, а не их более поздних преемников, передает CNN.