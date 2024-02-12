СК проверит сообщение о нападении подростков на участника СВО в Приморье

Следователи проверят информацию о нападении подростков на участника спецоперации в Уссурийске (Приморский край), сообщает СК России в Telegram-канале.

По данным ведомства, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что подростки ворвались к участнику СВО в квартиру и потребовали отдать деньги, а потом избили мужчину. Происходящее молодые люди снимали на камеру мобильного телефона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело и ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором пятеро юношей в одежде с символикой футбольного клуба "Крылья Советов" ногами пытаются выбить стекло припаркованного автомобиля. СМИ сообщили, что машина принадлежит участнику спецоперации. Позднее академия самарского футбольного клуба опубликовала заявление касательно инцидента с участием своих воспитанников. Его участники записали видеообращение, в котором приносят прощения за инцидент, произошедший 10 февраля. Они признали свое поведение глупым и необдуманным.