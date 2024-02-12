Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти

Среднесуточная добыча нефти странами – участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. снизилась на 340 тыс. баррелей 41,2 млн. Сокращение стало самым серьезным за последние полгода.

Добыча "черного золота" снизилась на фоне добровольного сокращения производства в нескольких странах ОПЕК+ и протестов в Ливии, где бастовали жители региона Феццан, пишут "Ведомости". Из-за событий в Ливии на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара 18 дней не добывали нефть. В результате добыча упала за месяц на 120 тыс. барр./сутки до 1,02 млн. Это самое существенное снижение среди всех стран ОПЕК+.

В январе выяснилось, что стоимость нефти на мировых рынках подскочила на фоне авиаударов США и их союзников по хуситам в Йемене, а также нападений на корабли в Красном море, из-за чего под угрозой оказались поставки топлива и товаров по этому морскому пути.