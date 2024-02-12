Школьника из пермской кадетской школы, которого ударили ножом, выписали из больницы

Школьника из кадетской школы, которого ударили ножом, выписали из больницы, сообщает Properm.ru.

Конфликт между детьми в пермской кадетской школе №1 произошел в январе.

По данным городского департамента образования, школьники играли в догонялки. Во время игры двое учеников повздорили и начали толкать друг друга. Один из мальчиков вынул сувенирный нож. По словам ребенка, ранить никого он не хотел, только напугать, но случайно ударил в живот.

Ученик, нанесший удар, поставлен на учет группы риска социально опасного поведения. С ним и его семьей организована профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы. Также в классах школы провели инструктажи по технике безопасности.

С семьей пострадавшего мальчика администрация школы находится на постоянной связи, ей оказывается вся необходимая помощь.