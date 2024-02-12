Настоятель старейшего храма Среднего Урала собрал команду для Лыжни России

В селе Новоипатово Сысерского района Свердловской области впервые в истории прошла акция «Лыжня России».

Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангел Михаил, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины.

В забеге приняли участие сто жителей деревни, в том числе и настоятель храма отец Андрей. Специально для соревнований он собрал команду из детей воскресной школы.

По традиции забег был разбит на несколько этапов. Первыми на лыжню вышли школьники, затем семьи, затем все желающие.