Из Северной Кореи вернулись сто российских туристов

В Северной Корее для российских туристов строят Вонсан-Кальмаскую туристическую зону. В нее войдут 17 отелей, 37 гостиниц, три десятка магазинов. Также будет создана пляжная зона протяженностью четыре километра, сообщили в правительстве Приморского края, которое активно пиарит поездки в КНДР.

О строительстве этой зоны сообщалось еще в 2019 году. Теперь ее потенциал увеличивается – в условиях ограничения возможностей заграничных поездок россияне проявляют интерес к Северной Корее, которая, впрочем, является экзотикой и – судя по ценникам предлагаемых путевок – довольно дорогой.

Между тем, власти Приморья отчитались о возвращении "самой большой в истории группы российских туристов" из поездки по КНДР.

"Почти 100 российских туристов посетили Страну утренней свежести впервые за последние пять лет. Путешествие длилось четыре дня и три ночи. Отдыхающие осмотрели основные достопримечательности Пхеньяна, покатались на горнолыжном курорте Масикрён", - говорится в сообщении.