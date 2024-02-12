В Сургутском районе в ДТП с большегрузом погибла жительница ЯНАО

В Сургутском районе на 226 км автодороги "Север" погибла 59-летняя жительница ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

ДТП произошло 11 февраля, в 16.10.

По предварительным данным, женщина на автомобиле "Seat Leon" ехала со стороны города Сургут в направлении Ноябрьска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Freightliner", которым управлял 41-летний мужчина.

В ДТП женщина погибла на месте, до приезда "скорой".