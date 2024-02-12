Mash: Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

Юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист упал 11 февраля во время прогулки на Лесной улице. Петросяну вызвали скорую, сейчас он находится в больнице.

В мае прошлого года сообщалось, что Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Shot писал, что у юмориста серьезные проблемы с сердцем.

Сам Петросян заявил СМИ, что проходит плановое обследование и опроверг информацию о госпитализации.