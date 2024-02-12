Производственный участок УВЗ откроют на территории исправительной колонии

В скором времени на территории Исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле откроется новый производственный участок АО "НПК "Уралвагонзавод". Накануне руководство УВЗ и ГУФСИН по Свердловской области встретились для обсуждения вопроса.

В ИК-12 планируют начать производить рамы и боковые стенки для полувагонов. Напомним, что основными направлениями производства в данной колонии является изготовление металлоконструкций различного размера и сложности, швейных изделий и продукции из дерева.

Вопрос открытия обсуждался между исполнительным директором УВЗ Владимиром Рощупкиным, подполковником внутренней службы Дмитрием Скосыревым, курирующим производственную деятельность, и начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым. Гости обошли производственные участки и обсудили дальнейшие планы.

О дате открытия и производственных мощностях в пресс-службе областного ГУФСИН пока не сообщают.

В 2022 году сообщалось, что на Уралвагонзавод решили трудоустроить 250 осужденных на принудительные работы, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле. Осужденные трудятся по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана.