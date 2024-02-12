12 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Меры господдержки работают - в Новосибирской области растет число многодетных семей

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о поддержке семей с детьми в Новосибирской области выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Глава региона напомнил о том, что в последние годы Президентом России принято немало решений, направленных на помощь семьям с детьми. «Всё это привело к появлению беспрецедентной системы государственной поддержки семей с детьми. Президентом подписан Указ, который рекомендовал органам власти субъектов Российской Федерации в Год семьи рассмотреть, какие дополнительные меры в отношении, в частности, многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей, можно принять. Напоминаю, что на профильном оргкомитете мы договорились, что план мероприятий на Год семьи − это не закрытый документ, его можно и нужно дополнять в течение этого года. Поэтому реализуем, дополняем план и выполняем указные поручения нашего Президента», − поручил Андрей Травников.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Новосибирской области, сейчас в регионе живут более 280 тысяч семей с детьми, воспитывающих 587 тысяч детей. В целом объём средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Обеспечение финансовой стабильности семей с детьми достигается за счёт предоставления мер финансовой поддержки и обеспечения занятости.

С 2023 года Социальным фондом России предоставляется единое универсальное пособие, направленное на поддержку семьи от беременности до достижения ребёнком 17 лет. 108 476 семей получают такое пособие. Министерством труда и социального развития предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тыс. семей.

При содействии центров занятости в 2023 году трудоустроились 9 609 человек, имеющих несовершеннолетних детей. Правительство области постоянно работает над улучшением условий оказания мер поддержки, в том числе переводом в электронный вид и проактивный формат. На региональном уровне в электронном виде семьям предоставляется 11 мер поддержки, в проактивном – 4.

Одним из результатов поддержки семей при рождении детей (во многом благодаря сбалансированной системе региональных мер поддержки многодетных семей) стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей (а это 26% от общей численности детей). В 2023 доля третьих и последующих детей составила около 29%.

заседание, травников(2024)|Фото: nso.ru

В связи с принятием Указа Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» проводится ревизия предоставляемых выплат и пособий, по результатам которой будут сформированы предложения по усовершенствованию действующей системы, в том числе будут исключены критерии нуждаемости при предоставлении мер поддержки. В 2023 году из 132 тысяч выплат многодетным семьям 60% были осуществлены в беззаявительном порядке. В текущем году эта доля достигнет 80%. Создание условий для комфортной и успешной жизни семей в регионе – приоритетное направление деятельности Правительства Новосибирской области.

Теги: поддержка многодетных семей, андрей травников,


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