Участие в программе переселения в Россию соотечественников сократилось до минимума

В 2023 г. программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала самые низкие результаты за 10 последних лет. По данным МВД, заявку на участие подали 63,6 тыс. человек, а до России добрались лишь 45,1 тыс.

Из 63,6 человек, подавших заявки, 55,4 тыс. получили свидетельства об участии в программе, а приехали в Россию и встали на учет в органы МВД всего 45,1 тыс., пишет "Ъ". Это самые низкие показатели по реализации программы за последние 10 лет. Даже в 2022 г. они были заметно выше: тогда о желании переселиться заявили 112,7 тыс. человек, свидетельства получили 100,3 тыс., а до России доехали 64,8 тыс.

Первый зампред комитета ГД по связям с соотечественниками, депутат от "ЕР" Константин Затулин видит в этом две причины — проведение СВО и недостатки самой программы.

"Не всякий готов ехать в воюющее государство. Люди ждут в том числе и того, чем может это закончиться,— прокомментировал Затулин.— Второе обстоятельство — эта программа не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию. От очень многих инстанций, сроков, условий зависит, станет ли тот или иной человек участником программы".

Ранее мы сообщали, что популярность программы по переселению испытывает некоторый кризис — не только идеологический, но и продолжающийся бюрократический. В конце января общественность взбудоражила новость об очередных проблемах с переселением соотечественников в нашу страну. Крупные телеграм-каналы опубликовали крик души русского IT-шника из Казахстана, который с семьей проходит все круги ада, пытаясь получить гражданство и "релоцироваться" — но не из России, а в Россию. Он подал документы в Челябинске, сдал экзамен на русский язык, однако обнаружил, что в УФМС приоритет в работе отдают мигрантам, которые к тому же якобы чуть ли не на ходу раздают взятки, чтобы решить нужные им вопросы, в том числе с воинским учетом.