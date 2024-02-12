Почти 100 тысяч свердловчан хотят голосовать электронно на выборах президента

Около 100 тысяч свердловских избирателей хотят проголосовать электронно на предстоящих выборах президента России.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, на сегодняшний день подано 98 тысяч 860 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Это составляет 3% от общей численности избирателей.

Кроме этого, подано 13 тысяч 230 заявлений по механизму "Мобильный избиратель". В процентном соотношении это 0,40% от численности.

Прием будет продолжаться до 11 марта 2024 года. Заявления для участия в ДЭГ подаются на портале Госуслуг. "Мобильный избиратель" - также на портале Госуслуг, в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта и в любой участковой избирательной комиссии.

Напомним, что на выборах президента РФ дистанционное электронное голосование будет проводиться в 29 регионах страны.