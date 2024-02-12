Приморский суд отказал Габышеву в смягчении режима лечения

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на решение суда первой инстанции, отказавшего в переводе шамана Александра Габышева на более мягкий режим лечения. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников в своем Telegram-канале.

"При этом психбольница нашу жалобу в очередной раз поддержала", - написал он.

Таким образом, шаман останется в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Прянишников намерен подать кассационную жалобу.

Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился пешком из Якутска в Москву "изгонять Путина". Тогда его задержали на трассе "Байкал" и вернули в Якутию, поместили в психоневрологический диспансер. В 2021 году Габышев предпринял новую попытку "похода", тогда суд вынес решение о его принудительном лечении. За это время он успел побывать в психбольнице в Новосибирске и в Уссурийске.

1 августа 2022 года суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана. Прянишников заявил, врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить Габышева в стационар общего типа, но, сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния шамана.