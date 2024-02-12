В России создадут перечень экономически значимых компаний

Минэкономразвития России составит перечень экономически значимых организаций, в который включат, в первую очередь, крупный бизнес. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, в списке будет порядка десяти компаний, хотя он может быть и расширен.

"В любом случае в этом списке может оказаться не более нескольких десятков компаний", - цитирует чиновника РБК. Предполагается, что компания сама может подать заявление на включение в перечень, но также этим займется и правительство.

В прошлом году вступил в силу закон, упрощающий процесс перехода в российскую юрисдикцию для компаний из такого перечня. Также им разрешили не раскрывать информацию о своей деятельности.

Сообщалось, что заявления о включении в перечень подали группа "Тинькофф" и управляющая Альфа-банком компания.

Для включения в перечень компания должна соответствовать некоторым требованиям: суммарная стоимость активов более 150 млрд руб.; суммарный объем выручки более 75 млрд руб. в год; более 4 тыс. сотрудников в штате; сумма уплаченных за предшествующий год налогов — не менее 10 млрд руб.