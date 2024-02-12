В Госдуму внесут законопроект о возвращении прямых выборов мэров

В Госдуму вносится законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов и глав муниципальных районов, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, во время всероссийского опроса граждан более 90% респондентов высказались за прямые выборы.

"Дело не только в желании людей напрямую участвовать в жизни малой Родины. На встречах в рабочих поездках подходят люди, жалуются на самые простые проблемы, вызванные бездействием и равнодушием назначенных сверху "эффективных сити-менеджеров". Последнее время количество жалоб просто зашкаливает. Именно в таких муниципалитетах мы наблюдаем больше всего проблем, реальное отставание в социально-экономическом развитии, трудности с бюджетом, рабочими местами", - заявил Слуцкий.

Интересно, что буквально год назад у ЛДПР была другая позиция. По крайней мере, депутаты фракции ЛДПР в Новосибирской гордуме полным составом голосовали за введение института сити-менеджера в третьем по населению городе страны (и последнем на тот момент миллионнике с прямыми выборами мэра). Против голосовали "Новые люди" и КПРФ.