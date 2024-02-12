В Нижневартовске участника СВО не пустили в бар

В Нижневартовске бойца СВО не пустили в бар. О произошедшем сообщил сам военнослужащий в telegram-канале "ЧП Нижневартовск".

По его словам, два дня назад он приехал с СВО в отпуск и решил сходить в кафе "Авика". Военнослужащий был в форме, и потому его не пустили в заведение.

"Какой-то мужик, типа "хозяина", сказал, что я рекламщик СВО. Вел себя агрессивно, и матом просил меня удалиться. Я ушел. Обидно, что ребят из СВО называют рекламщиками", - говорится в сообщении.

Получить комментарий в заведении не удалось: по указанным в сети номерам телефона никто не ответил.