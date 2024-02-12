СМИ: Турция изучает возможность использовать российский аналог SWIFT

Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщил РИА Новости источник в банковском секторе Турции.

По его словам, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе, "значит, есть возможности для применения".

При этом источник отметил, что требуется тщательный анализ экспертов с двух сторон, чтобы избежать дальнейших эксцессов.

Ранее СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ". Ограничения начались со стороны крупных турецких банков, с которыми работают крупные импортеры и экспортеры из России.