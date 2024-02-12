Общественники проверили шаурмячные в Екатеринбурге: "Шансы подцепить заразу – 10 из 10"

В Екатеринбурге общественники проверили киоски, где готовят и продают шаурму. Результаты оказались шокирующими.

Как рассказал общественник, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, рейд проходил по Железнодорожному району. В проверке также принял участие депутат городской думы Алексей Мещеряков. В результате было выявлено множество нарушений санитарных норм.

"В киосках грязь, тухлое мясо и овощи, насекомые, шансы подцепить какую-нибудь заразу - 10 из 10", - написал Чукреев в своем Telegram-канале.

По его словам, в одной из шаурмячных проверяющие обнаружили санитарную книжку со всеми необходимыми печатями, но она оказалась безымянной - туда можно было вписывать кого угодно.

"То, что медкнижки регулярно подделывают, ни для кого не секрет, но чтоб так в наглую - такое вижу впервые. Помойку владельцы ларьков устраивают не только внутри, но и около павильонов - кучи мусора, каких-то ведер, куда, видимо, сотрудники справляют нужду", - рассказал общественник.

Он добавил, что по итогам проверок будут поданы обращения в контрольно-надзорные органы.

Напомним, недавно Следственный комитет заинтересовался киоском с подозрительной шаурмой в уральском городе Березовский. При этом точка находилась прямо возле городской мэрии.