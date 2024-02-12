В Совбезе высказались о влиянии Минских соглашений на конфликт на Украине

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев считает, что за семь лет действия Минских соглашений из всех пунктов частично был реализован только обмен пленными: Киев планомерно срывал выполнение договоренностей, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили Минску-2.

"При желании всех заинтересованных сторон Минские соглашения можно было реализовать. Если бы достигнутые договоренности были выполнены в 2015 г., гражданская война на территории Украины закончилась бы в том же году", - сказал Нургалиев в интервью "АиФ".

Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – секрет Полишинеля, который Россию не удивляет, полагает Нургалиев.

"У Запада имелись - и до сих пор имеются - все рычаги давления на Киев. Для Запада, прежде всего, для англосаксов, такая ситуация выгодна", - сказал Нургалиев.