Полиция, прокуратура и следком проверяют информацию об избиении прохожих в Тюмени

Появились новые подробности истории с избиениями подростками прохожих, которые предположительно происходят в Тюмени. По данным Readovka, драки якобы устраивают подростки из "Азербайджана с российскими паспортами". Один из них будто бы допускал "националистические высказывания".

Побои юноши снимают на видео и выкладывают в сеть.

Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Пока подтверждений, что события действительно происходят в Тюмени нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в ходе которой установить причины и условия произошедшего.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверку также проводят полиция и следственный комитет.



Кроме того, по данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности лиц, запечатленных на видео и выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.