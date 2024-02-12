Полиция, прокуратура и следком проверяют информацию об избиении прохожих в Тюмени
Появились новые подробности истории с избиениями подростками прохожих, которые предположительно происходят в Тюмени. По данным Readovka, драки якобы устраивают подростки из "Азербайджана с российскими паспортами". Один из них будто бы допускал "националистические высказывания".
Побои юноши снимают на видео и выкладывают в сеть.
Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Пока подтверждений, что события действительно происходят в Тюмени нет.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского административного округа Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в ходе которой установить причины и условия произошедшего.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проверку также проводят полиция и следственный комитет.
Кроме того, по данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности лиц, запечатленных на видео и выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.