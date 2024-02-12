К выходным почти во всей России будут стоять морозы

Конец зимы почти во всех российских регионах ознаменуется резким похолоданием, о приходе настоящей весны говорить преждевременно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже к ближайшим выходным на 80% территории страны установятся аномально низкие температуры. Так, в европейской части России температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже климатической нормы, на Урале – на 8-14 градусов ниже.

В Сибири и на Дальнем Востоке следует ждать 25-градусных морозов, в том числе на юге региона – на Алтае и в Новосибирской области.

Тепло будет только на Черном море – в Крыму и Краснодарском крае воздух прогреется до климатической нормы и выше, передает ТАСС.