12 Февраля 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Екатеринбурге сотни жителей и гостей Академического поучаствовали в "Лыжне России"

В Академическом районе Екатеринбурга прошла 42-я открытая всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2024".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО СЗ "РСГ-Академическое", трасса пролегла в новом месте - за рекой Патрушиха вдоль нового квартала "Олимпика". Сотни жителей и гостей самого молодого района города вышли на старт. Маршрутов было три: 200, 1000 и 2024 метра. Самая длинная дистанция шла параллельно улице Парина и делала круг, не доходя до Академии тенниса.

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Лыжню покоряли воспитанники детских садов, ученики школ, их родители и педагоги. А также трудовые коллективы организаций района, среди которых сотрудники девелопера "Академический" (АО СЗ "РСГ-Академическое"), главной УК района и команды системы здравоохранения. Для Академа лыжная гонка - одна из добрых зимних традиций, организатором которой главный девелопер восьмого района столицы Урала.

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Это зимнее спортивное мероприятие рассчитано на всех: на новоселов Академического, на его постояльцев, кто каждый год участвует в забегах на лыжах, и его гостей. Участие в "Лыжне России" - это возможность для каждого отдохнуть, подышать свежим воздухом, почувствовать себя участником лыжных соревнований, познакомиться с соседями по району. Наверное, неправильно говорят, что в соревнованиях главное не победа, а участие в них. Я бы сказал, что главное - это то, что сегодня, на лыжню в самом молодом районе Екатеринбурга, пришли сотни людей, желающие победить. И я всем им от души желаю удачи!", - рассказал председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

По данным городской администрации, всероссийская массовая гонка "Лыжня России-2024" прошла на 10 площадках Екатеринбурга. На старт вышли как взрослые, так и юные участники гонки. На финише участники получили шапочки с символикой мероприятия.

Лыжня России-2024 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Теги: Академический, Лыжня России, гонка, маршрут


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