В Екатеринбурге таксист насмерть сбил велосипедиста

Минувшим днем в Екатеринбурге под колесами такси погиб 32-летний велосипедист. Подробнее о трагедии сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

ДТП произошло на ул.Большакова напротив дома 22/1. При проезде перекрестка улиц Луначарского и Большакова на разрешающий сигнал светофора, 36-летний водитель Hyundai Solaris наехал на велосипедиста, прямо на транспорте пересекающего пешеходный переход. В результате аварии последний погиб на месте до прибытия "скорой".

Сотрудникам Госавтоинспекции водитель рассказал, что двигался со скоростью 50 км/ч и вдруг, на запрещенный сигнал светофора, на дорогу выехал велосипедист. Таксист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В ГИБДД выяснили, что за 18 лет вождения мужчина привлекался к административной ответственности пять раз. Таксистом он работает с 2016 года и в тот вечер также находился на смене. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был трезв.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло и состояние дороги. На проезжей части был выявлена зимняя скользкость в виде снежного наката, а также дефекты горизонтальных дорожных разметок 1.5, 1.12, 1.14.1 ПДД РФ и отсутствие дорожных знаков 6.16 "Стоп-линия" в необходимых местах. В связи с этим, в отношении МБУ "Октябрьский ДЭУ" и МБУ "ЦОД" будут приняты меры надзорного реагирования.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает лиц, управляющих велотранспортном неукоснительно соблюдать ПДД. Напоминаем, что, подъезжая к пешеходному переходу необходимо спешиться и переходить дорогу пешком, строго на разрешающий сигнал светофора, убедившись в своей безопасности.