Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю после госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс после повторной госпитализации. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА Новости.

11 февраля Остин был доставлен службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида "для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем".

О ситуации проинформирован Белый дом, Конгресс и глава комитета начальников штаба. Отмечается, что неизвестно, как долго Остин будет оставаться в больнице.

Напомним, в начале декабря прошлого года после лабораторных тестов и скрининга простаты у Остина диагностировали рак предстательной железы.Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на официальных лиц Национального военного центра Уолтера Рида. 22 декабря министр обороны США прошел через малоинвазивную хирургическую процедуру и вернулся домой, однако 1 января был госпитализирован с осложнениями после операции. У главы Пентагона обнаружили инфекцию мочевых путей, которая вскоре прошла.

После этого Ллойд Остин взял отпуск и вернулся на работу только 29 января. В тот день он встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым поделился, что все еще не до конца поправился.