Жапаров попросил Блинкена не вмешиваться во внутренние дела Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо. В нем глава государства призвал собеседника "не вмешиваться во внутренние дела республики".

Поводом для письма Жапарова стал направленный ему ранее Блинкеном аналогичный документ, в котором госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о внесении изменений в закон "О некоммерческих организациях" (так называемый "закон об иноагентах"), который находится на рассмотрении парламента Киргизии. В ответ Жапаров "с сожалением отметил, что содержание письма Блинкена имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", пишет РИА Новости.

Рассматриваемый закон о деятельности НПО и НКО предусматривает введение статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность.