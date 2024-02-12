Свердловская погода опять "порадует" температурными качелями

Синоптики советуют уральцам не убирать теплые вещи в шкаф. Несмотря на существенное потепление в начале недели, уже к середине Средний Урал погрузится в мороз до -30°. Об очередных температурных качелях сообщает Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

Днем понедельника столбик термометра будет скакать от -8° да -13°, на севере и северо-востоке до -14°..-16°. но уже в ночь на вторник с северо-востока по региону начнет распространяться очень холодная воздушная масса. В Екатеринбурге сегодня стоит ожидать -9°..-11° с переменной облачностью, без существенных осадков.

Во вторник в Екатеринбурге будет по-прежнему тепло: -13° ночью и -8° днем. Однако по всему региону уже начнут распространяться морозы до -30°.

"Ожидается снег, до 8-10 мм осадков по северу области и до 3-6 мм на юге. Вторжение холода на территорию области начнется во вторник вечером. Похолодание с ночными температурами по области до -30 продлится, ориентировочно, до субботы. За это время центр арктического антициклона пройдет через Республику Коми и достигнет Среднего Поволжья, после чего станет возможным поступление на Средний Урал теплого воздуха по северной периферии антициклона", - говорится в сообщении.

Уже в среду морозы доберутся и до Екатеринбурга. В ночь на 14 февраля термометр покажет -22°, а днем -20°. Со среды на четверг екатеринбуржцам не рекомендуется устраивать ночные прогулки, температура достигнет -27°, а днем несущественно сжалится до -22°. В ночь на пятницу градус снова опустится до -26°, но уже днем поднимется до -13°.

В субботу же холода постепенно пойдут на спад: начиная с ночи, когда ожидается -22° и заканчивая -14° днем.