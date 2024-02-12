Из-за ударов Израиля по Рафаху погибли 100 человек

В результате ударов израильской армии по городу Рафах (юг сектора Газа) погибли десятки людей.

По данным телеканала Al Mayadeen, речь идет о 100 погибших и 230 раненых. Канал уточняет, что израильская авиация за последние несколько часов совершила более 50 налетов на Рафах.

В конце января 2024 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и возобновления ближневосточного урегулирования.